Началась регистрация на региональный этап фестиваля «Всероссийская студенческая весна»
Началась регистрация на псковский региональный этап фестиваля «Всероссийская студенческая весна», сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». В этом году региональный этап пройдёт в Пскове с 9 по 11 апреля.
Подать заявку можно до 5 апреля. Конкурсные направления фестиваля: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт.
В этом году фестиваль будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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