Началась регистрация на региональный этап фестиваля «Всероссийская студенческая весна»

13:15, 19 марта 2025, ПАИ

Началась регистрация на псковский региональный этап фестиваля «Всероссийская студенческая весна», сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». В этом году региональный этап пройдёт в Пскове с 9 по 11 апреля.

Подать заявку можно до 5 апреля. Конкурсные направления фестиваля: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт.

В этом году фестиваль будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.