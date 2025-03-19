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Борис Елкин поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

Военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал подводных сил ВМФ России с Днём моряка-подводника поздравил глава Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Вы выбрали особый путь, связав свою судьбу с морскими глубинами», – отметил глава города в своем Telegram-канале.

Для Пскова этот день имеет особое значение, так как на протяжении многих лет город шефствует над одноимённой атомной подлодкой Северного флота – БАПЛ «Псков», подчеркнул Борис Елкин.

Он также пожелал морякам-подводникам плавных погружений, лёгких подъёмов, попутных течений и отсутствия преград на жизненном пути. «Будьте здоровы, гордитесь своим призванием, развивайтесь и постигайте новое», – заключил глава города.

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