Борис Елкин поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

16:17, 19 марта 2025, ПАИ

Военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал подводных сил ВМФ России с Днём моряка-подводника поздравил глава Пскова Борис Елкин.

«Вы выбрали особый путь, связав свою судьбу с морскими глубинами», – отметил глава города в своем Telegram-канале.

Для Пскова этот день имеет особое значение, так как на протяжении многих лет город шефствует над одноимённой атомной подлодкой Северного флота – БАПЛ «Псков», подчеркнул Борис Елкин.

Он также пожелал морякам-подводникам плавных погружений, лёгких подъёмов, попутных течений и отсутствия преград на жизненном пути. «Будьте здоровы, гордитесь своим призванием, развивайтесь и постигайте новое», – заключил глава города.