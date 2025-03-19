О тёплом десятилетии, прошлогоднем снеге и особенностях псковской погоды – в интервью с метеорологом

22:09, 19 марта 2025, ПАИ

Почему зимы стали мягче, а лето жарче? Откуда берутся смерчи и северное сияние? Какие погодные условия считаются опасными для региона? На эти и другие вопросы ответила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В тёплой половинке

– Тала Геннадьевна, многие называют нынешнюю зиму аномальной. Это так?

– По среднемесячной температуре мы уложились в климатические нормы для Псковской области – в отличие от зимы 2019–2020 годов, когда её, по сути, вообще не было: не встал лёд на озере, периоды с температурами ниже нуля были короче, чем периоды с плюсовыми значениями.

– А температурные рекорды были?

– В конце января был очень большой промежуток с плюсовыми температурами, так что и среднемесячная оказалась положительной. Февральские температуры тоже получились несколько выше климатической нормы, но всё-таки месяц был зимним, даже со снегом. Если говорить о периоде 150 лет (весь период инструментальных наблюдений в Пскове), то самыми холодными были зимы 1940–1941 и 1977–1978 годов, а самыми тёплыми – зимы 2008 и 2019 годов. Погодные аномалии существовали всегда. Например, в летописях указано, что в 1111 году на территории Ревеля (ныне Таллин. – Прим. ред.) в марте цвела сирень. А период с 2000 по 2010 год Всемирная метеорологическая организация обозначила как самое тёплое 10-летие за всё время инструментальных наблюдений в Европе. Пока мы находимся в тёплой половинке синусоиды, но вероятность того, что мы дойдём до нуля, а потом перейдём в холодную половинку, сохраняется.

– Что говорят учёные, когда погодная синусоида пойдёт вниз?

– Считалось, что 20 лет идём наверх и 20 – вниз. Мы двигаемся наверх уже более 20 лет, но рано или поздно синусоида пойдёт вниз. Пока другого мнения климатологов нигде я не встречала. Сейчас, вероятнее всего, мы находимся на пике и уже не поднимаемся вверх. Людям кажется, что такого не было никогда, но так было, и будет, и даже не один раз.

– Какой может быть следующая зима?

– На всей территории области климатическая зима наступает в конце ноября – начале декабря, а климатическая весна – 19–23 марта. Так как мы находимся в тёплой части синусоиды, вероятнее всего, следующая зима будет половинка на половинку: в какой-то месяц температура будет близка к нулю или чуть выше нормы, но обязательно два месяца она будет ниже климатической нормы.

По тонкому льду

– Лёд на водоёмах встал на всей территории области?

– Мы неоднократно говорили, что лёд не будет крепким и безопасным. Самый длительный ледовый период был в феврале, он задержался до начала марта. Сейчас (12 марта. – Прим. ред.) есть лёд в нижнем течении Великой и на Псковском озере. И то это не крепкий зимний лёд, а просто тонкая корка, она покрывает водную поверхность и тает на месте.

– Какая толщина льда сейчас?

– Меньше 10 сантиметров. На озере максимальная толщина льда этой зимой была 16 сантиметров.

– Скажем рыбакам, которые всё ещё очень хотят на зимнюю рыбалку, о безопасной толщине льда.

– Мы говорим обычно о 25 сантиметрах и при этом напоминаем: светлое время суток увеличивается, солнце нагревает лёд, который днём постоянно подтаивает. За всю зиму 25 сантиметров не было ни на одном водоёме, интересующем рыбаков. На Чудском озере в Раскопельском заливе лёд был 16 сантиметров и будет только уменьшаться. Выходить на такой лёд очень опасно, делать этого не стоит ни в коем случае.

– Значит, ледохода, паводка и подтоплений не будет?

– Такого, когда льдины плывут по реке, не будет. В нижнем течении реки Великой могут поплыть тонкие пластиночки льда.

Паводок уже идёт, просто в этом году он не такой впечатляющий. Подтопления возможны, если пойдут интенсивные осадки ночью и днём. Но, по имеющемуся прогнозу, вода в реках не поднимется даже до неблагоприятных гидрологических отметок.

Заморозки как традиция

– Какие прогнозы на весну?

– Вероятнее всего, весна наступит пораньше и, по предварительным прогнозам, будет вялотекущей, с длительным переходным периодом, когда вроде бы уже не холодно, но ещё и не тепло. Во второй половине прогнозируется положительная температура ночью и днём, но это не говорит о том, что апрель будет ещё теплее, он может преподнести сюрпризы. Для Псковской области традиционно, когда апрель жаркий, а май холодный, но бывает, что в апреле тянется холод, зато май уже по-летнему тёплый. Как будет в этот раз, покажет время. Ни одна синоптическая национальная служба мира не может дать высокоточный прогноз на такой длительный период.

– Ждать ли в апреле-мае ночных заморозков, как в мае прошлого года, когда пострадали цветущие плодовые деревья?

– Для нас заморозки в вегетационный период – это норма. У нас должны быть в мае заморозки, мы ведь живём на Северо-Западе. Самая поздняя дата заморозков, зафиксированная на территории Псковской области, – 18 июня 1996 года. Антициклон, который радует днём, ночью даёт заморозки.

– Мы вечно путаемся в антициклонах и циклонах…

– Зимой циклон приносит тепло и сырость, летом – холод и сырость. Антициклон зимой приносит холод и ясное небо, летом – тепло и ясное небо. Антициклон – это всегда солнышко.

Жизнь одного циклона – от одного до семи дней. Летние блокирующие антициклоны дают нам четыре – шесть недель жаркого периода. В прошлом году рекордно тёплым был сентябрь, и люди говорили, что лето длилось не три месяца, а четыре. Это как раз следствие тёплого климатического периода, в котором мы сейчас живём.

– Прогноз погоды на это лето ещё вряд ли возможен?

– Можем только предполагать, каким оно будет, но пока нет никаких оснований говорить, что лето ожидается холодным. В последние годы июнь у нас стал относиться к тёплым месяцам: стабильно идёт превышение климатической температурной нормы. В 1970-х годах 17 градусов тепла считались очень хорошей максимальной дневной температурой для июня, а в последние годы бывает 22–25 градусов.

Весенний первый гром

– Много говорят о сильно повышенном атмосферном давлении.

– Опасны не столько абсолютные значения давления, сколько то, с какой скоростью происходит переход от низкого к высокому. Именно это плохо влияет на гипертоников, астматиков. В феврале был длительный период высокого давления, 795 миллиметров ртутного столба, но оно поднималось и снижалось достаточно плавно.

Считается, что для деятельности человека 767 миллиметров – это оптимально. В течение года давление в нашем регионе колеблется в диапазоне 754–772 миллиметра. Мы находимся на траектории передвижения всех циклонов, поэтому для нас характерно давление либо близкое к норме, либо чуть ниже. А всплески давления не так характерны, потому что антициклонов нам достаётся меньше, чем циклонов. Повышенное давление – это антициклон, а полоса циклона проходит чётко через территорию Псковской области.

– В начале марта в Великих Луках была настоящая гроза. Люди говорят, что никогда такого не было.

– Грозы у нас бывали и в январе. Нынешняя связана с тем, что на холодную воздушную массу утром шёл тёплый фронт, гроза и возникла на этом контрасте температур. Это классика: тёплый фронт обостряется в утренние и ночные часы, а при обострении бывают грозы. Так что в Великих Луках была хорошая классическая гроза, просто она досталась им не летом, а в марте.

– Зимой в наших соцсетях появлялись снимки северного сияния.

– Да, это определённое состояние атмосферы, когда воздушные области формируются так, что северное сияние хорошо просматривается. На вопрос, с чем это связано, чётко смогут ответить только климатологи – и не сейчас, а когда определят, какие параметры привели к этой ситуации. Но в целом должны быть солнечная активность и определённое состояние атмосферы. Области повышенного давления, которые в ней формируются, делают возможным распространение северного сияния в более южных широтах. Световые столбы из той же серии: такие явления у нас бывают в зимнее время, как и радуга, если шли дожди.

Охота на ветер

– У нас есть сообщество охотников за ураганами, и они пишут, что наблюдают очень много смерчей.

– Это связано с тем, что мы живём в самое тёплое 10-летие за весь период инструментальных наблюдений. Чтобы смерчи образовались, нужно сочетание нескольких факторов: мощная кучево-дождевая облачность, водная поверхность, где ему есть куда раскрутиться, либо просто пространство. Прошлое лето у нас было жарким, водных поверхностей, откуда влага поднимается, тоже немало – смерчи были в основном либо на юге, в Великолукском, Новосокольническом районах, где много озёр, либо на Псковском озере. Если это лето будет таким же тёплым, то мы увидим такие же явления. Хорошо уже, что не живём возле океана, где смерчи масштабные и опасные. К характерным для нас неблагоприятным и опасным явлениям относится усиление ветра – либо градиентное в зимний и весенний период, либо шквалистое летом и осенью. Это неизбежная плата за потепление. В области работают два локатора – в Великих Луках и Пскове, смещения фронтальных систем хорошо видны, и мы можем спрогнозировать, где будет усиление ветра.

– Предупреждаете об этом население?

– Ветер 25 и больше метров в секунду считается опасным, и предупреждения о таких явлениях и есть работа Гидрометцентра.

В 2024 году были предупреждения о грозе с очень сильным ливнем и о шквалистом усилении ветра. Предупреждений о смерчах не даём и формулировать именно так не будем точно, потому что шквалистое усиления ветра до 25–30 метров в секунду как раз всё и предусматривает. В прошлом году зафиксировали максимальную силу ветра 28 метров в секунду по шкале Бофорта. Такой ветер может вырвать с корнем нормальное, не сухое, хорошо стоящее дерево. Больше всего страдают теплицы, потому что они редко укрепляются капитально и редко бывают полностью закрытыми, так что сразу взлетают, как и недостроенные объекты и незакреплённые заборы. Наши предупреждения как раз для таких случаев, чтобы всё проверить и максимально укрепить.

Как работают синоптики

– Есть ли изменения в материально-технической базе Псковского гидрометцентра?

– Нет. У нас восемь наблюдательных пунктов, а с точки зрения Всемирной метеорологической организации их должно уже быть 14, но это тот минимум, который содержит федеральный бюджет. В целом мы оснащены для выполнения основной задачи – предупреждать об опасных гидрометеорологических явлениях. Росгидромет рассматривает вопрос об очередном этапе модернизации службы, но где и когда она пройдёт, пока сказать нельзя. В приоритете регионы, где востребованы более точные и быстрые прогнозы, а Северо-Западный регион достаточно благополучен с точки зрения опасных природных явлений: у нас это ветер, заморозки в вегетационный период, грозы, но не землетрясения и цунами. Но если наш субъект или любое предприятие региона будет заинтересовано организовать пункт наблюдения, мы всегда готовы осуществлять методическое сопровождение. Эти данные будут абсолютно легитимны, любой прокурор применит их так, как нужно.

– В метеорологии находит применение искусственный интеллект?

– Совсем недавно я читала о сравнении прогнозов погоды, составленных искусственным интеллектом и синоптиками. Искусственный интеллект их не превзошёл, во всяком случае пока.

Думаю, что прогноз погоды общего назначения он сможет составить, но задача синоптиков – это предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях погоды, и с этим пока только человеческий разум может справиться. Слишком много факторов, которые синоптики анализируют в процессе работы в режиме 24/7. Их основная задача – принять решение, будет или не будет опасность, и предупредить не за пять минут, а часов за шесть.

В основном прогнозы составляются с учётом данных наблюдений метеорологов, которые делаются каждые три часа на каждой станции планеты по определённому набору параметров. Сеть станций, которая сформирована в стране в конце 1980-х – начале 1990-х годов, практически не менялась, каждый вложенный рубль давал экономию четырёх рублей. А сейчас встаёт вопрос: сколько нужно вложить для расширения сети и что мы получим на выходе? Сэкономим, например, с каждым вложенным рублём 10 рублей или нет? Пока решения нет, поэтому имеющаяся сеть считается оптимальной, и я не ожидаю, что в ближайшее время что-то будет меняться. Тем более что даже в нынешних условиях есть куда расти.