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Общество

В Псковском районе продолжаются чествования ветеранов

В Псковском районе продолжаются чествования ветеранов с вручением юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

Наталья Фёдорова подчеркнула, что посещение ветеранов не ограничивается только вручением медалей в честь 80-летия Великой Победы. Это ещё и желание поздравить, поддержать, поблагодарить, подбодрить, добавила Наталья Фёдорова.

«За такую трудную жизнь, в которой война отобрала детство и юность в привычном нам понимании, десятилетия трудов и тревог можно было разочароваться во всём, разучиться улыбаться и потерять веру в человечность. Но нет! У ветеранов мы учимся стойкости и отзывчивости, впитываем необыкновенную доброту и открытость, слушаем горькую правду и подлинные свидетельства очевидцев страшных событий Великой Отечественной!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы завершили в Плюсском округе.

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