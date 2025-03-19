В Псковском районе продолжаются чествования ветеранов

21:50, 19 марта 2025, ПАИ

В Псковском районе продолжаются чествования ветеранов с вручением юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Наталья Фёдорова подчеркнула, что посещение ветеранов не ограничивается только вручением медалей в честь 80-летия Великой Победы. Это ещё и желание поздравить, поддержать, поблагодарить, подбодрить, добавила Наталья Фёдорова.

«За такую трудную жизнь, в которой война отобрала детство и юность в привычном нам понимании, десятилетия трудов и тревог можно было разочароваться во всём, разучиться улыбаться и потерять веру в человечность. Но нет! У ветеранов мы учимся стойкости и отзывчивости, впитываем необыкновенную доброту и открытость, слушаем горькую правду и подлинные свидетельства очевидцев страшных событий Великой Отечественной!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы завершили в Плюсском округе.