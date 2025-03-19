Псковский писатель Игорь Смолькин передал в дар библиотеке Курбатова свои новые книги

22:24, 19 марта 2025, ПАИ

Псковский писатель Игорь Смолькин передал в дар Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова свои новые книги. Встреча с ним прошла в рамках Дня православной книги и была посвящена 80-летию Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Свой вечер Игорь Смолькин назвал «Русская литература и Великая Победа». Он рассказал о вкладе писателей-фронтовиков в разгром фашизма. Воевали и многие псковские поэты: Игорь Григорьев руководил подпольем в Плюссе, Иван Виноградов и Лев Маляков были партизанами, свой вклад в Победу внёс и Евгений Изюмов.

Звучали отрывки из стихов и произведений Игоря Смолькина, а также Владимира Кострова, Константина Симонова и других поэтов. В вечере принимали участие квартет псковских священников, заслуженный артист России Виктор Яковлев, хор «Околица», обладатель премии «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман и внук писателя Всеволод Муханов.

«Игорь Смолькин делился своими мыслями о силе слова и духа, о вечных ценностях. Вспоминал о работе в газете псковской епархии «Благодатные лучи» и о дружбе с протоиереем Валентином Мордасовым», – отметили в библиотеке.

Фонд библиотеки пополнили «Книга, дающая многополезные духовные спасительные познания», в основу которой легли наставления и советы старца Валентина Мордасова, православный календарь «Дар сокровенный» за 2025 год с чтением и толкованием Священного Писания, православный календарь «Год души».