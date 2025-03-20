Жители СЗФО стали в два раза чаще оформлять недвижимость в Сбере без ипотеки

10:30, 20 марта 2025, ПАИ

45 % сделок с недвижимостью без использования ипотеки (за свои средства) заключают в Сбере жители Северо-Западного федерального округа. Например, в Ленинградской области это каждый третий договор, в Санкт-Петербурге – каждый второй. Услуга стала в два раза более востребованной, чем годом ранее, если сравнивать доли в общем количестве сделок без учёта наличия ипотечного кредита. Такие результаты подвёл Сбер по итогам 2024 года.

Сбер стремится быть с человеком в любых жизненных обстоятельствах и у людей должно быть понимание, что, если есть какая-то задача, то с большой вероятностью Сбер поможет её решить, подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. «Нам доверяют, и этим, в первую очередь, обусловлен рост популярности наших электронных сервисов, которые позволяют совершать неипотечные сделки: в банке готовят договор, направляют документы на электронную регистрацию и обеспечивают безопасный расчёт после перехода права собственности», – отметил Дмитрий Суховерхов.

В 2024 году в СЗФО 33 тысячи человек воспользовались услугой «Безопасные расчёты» и почти 40 тысяч человек – сервисом Сбера «Электронная регистрация» от Домклик для сделок с недвижимостью без использования ипотеки.

Также функционирует сервис «Регистрация и расчёты», с помощью которого можно воспользоваться сразу двумя услугами: безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами дешевле, чем если оформлять их по отдельности. За 2024 год в СЗФО сервисом «Регистрация и расчёты» воспользовались почти 23 тысячи человек (в Санкт-Петербурге – 13,7 тысячи человек, в Ленинградской области – 2,2 тысячи человек).

Этой услугой лучше всего пользоваться тем, кто продаёт или покупает дом с участком или землю, а также вторичную недвижимость. В сделке могут участвовать только физические лица и со стороны продавца, и со стороны покупателя.

Чтобы сделка за собственные средства прошла удобно и быстро, менеджеры Домклик помогают на каждом этапе сделки:

проверяют недвижимость на юридическую чистоту. Клиент получает сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 миллионов рублей и может быть уверен в безопасности предстоящей сделки;

готовят документы к сделке: составляют договор купли-продажи, акт приёма-передачи и расписку, учитывая конкретную ситуацию, практику Росреестра и требование законодательства;

помогают зарегистрировать переход права собственности за два дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.