Учёные назвали кулинарное изделие, вредное для экологии

12:01, 20 марта 2025, ПАИ

Новое исследование, опубликованное в журнале The Conversation, выявило опасную тенденцию – современные жевательные резинки в основном состоят из синтетических полимеров. Эти химические соединения аналогичны тем, что используют в автомобильных шинах и пластиковых пакетах, что делает их значительным источником пластового загрязнения. Об этом пишет Lenta.ru.

Несмотря на то что производители обычно указывают только расплывчатое gum base в составе, химический анализ показал наличие стирол-бутадиена, полиэтилена и поливинилацетата. Ежегодно в мире производится около 2,4 миллиона тонн жевательной резинки, из которых более 730 тысяч тонн составляют синтетические вещества.

Всё это приводит к тому, что жевательная резинка не разлагается естественным путём, превращаясь со временем в микропластик, и загрязнет окружающую среду. Города тратят миллионы долларов на очистку улиц от прилипшей жевательной резинки, но это не решает проблему.

Введение налога на синтетическую жвачку и разработка биоразлагаемых альтернатив помогут справиться с ситуацией, считают эксперты. Активисты настаивают на указании состава жевательной резинки на упаковке товара.