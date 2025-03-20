137 приёмных семей в Псковской области получили единовременное пособие от Соцфонда

12:50, 20 марта 2025, ПАИ

137 псковских семей, которые с начала 2024 года приняли на воспитание 208 детей, получили единовременную выплату от отделения Социального фонда России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

На получение такой меры поддержки имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приёмные родители. Выплата может быть назначена любой семье независимо от уровня доходов.

«Пособие предоставляется в фиксированном размере — 24 604 рубля. Если семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, то сумма выплаты увеличивается до 187 996 рублей. При усыновлении двух и более детей пособие полается на каждого из них. Обратиться за пособием нужно в течение полугода с момента после того, как на ребенка оформлена опека. Это время отсчитывается со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или решения органа опеки об установлении опеки или попечительства. В случае с приемными детьми это день заключения договора о передаче ребенка в семью», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Пособие можно оформить в клиентских службах, МФЦ или на портале госуслуг. Для получения выплаты понадобятся документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание в семью, свидетельство его рождения, а также реквизиты для перечисления средств.

Решение по пособию выносится в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых сведений. Средства семья получает в течение 5 рабочих дней после решения о назначении выплаты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 800 100 00 01. Также получить консультацию можно на официальных страницах регионального отделения СФР в соцсетях.