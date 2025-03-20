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Общество

Конкурс среди женщин-полицейских прошёл в Псковской области. Фото

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений на звание «Лучший по профессии» завершился в УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победительниц конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Конкурсанты, среди которых были исключительно женщины, прошли испытания по профессиональной служебной подготовке, где оценивались знания нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, по физической подготовке, а также в меткости при стрельбе из табельного оружия и знании материальной части оружия.

По итогам конкурса первое место заняла подполковник внутренней службы заместитель начальника отдела – начальник отделения УМВД России по Псковской области Виктория Орлова, второе – капитан внутренней службы старший юрисконсульт правового отделения ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Псковской области» Антонина Бринстер, третье – капитан внутренней службы старший юрисконсульт правовой группы УМВД России по городу Пскову Екатерина Васильева.

Победитель регионального этапа конкурса примет участие во втором этапе всероссийского конкурса, который состоится в апреле 2025 года на базе Санкт-Петербургского университета МВД России.

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