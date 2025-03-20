Журналист ПАИ вошёл в состав регионального экспертного совета всероссийского проекта «МедиаПритяжение»

17:26, 20 марта 2025, ПАИ

Заместитель главного редактора Псковского агентства информации София Гречиха вошла в состав экспертного совета всероссийского проекта «МедиаПритяжение», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети».

В состав экспертного совета проекта под председательством руководителя Псковского регионального отделения «Движения первых» Марии Тучак вошли также специалисты регионального отделения «Движения первых», Центра молодежи и общественных инициатив, Молодёжного кадрового центра Псковской области, Центра управления регионом Псковской области, Школы креативных индустрий, Псковского городского молодежного центра, фотографы и видеографы.

Благодаря участию в проекте школьники, студенты, наставники и родители смогут создать полезный и уникальный контент, примерив на себя роли репортеров, журналистов, корреспондентов, продюсеров. Победители получат возможность отправиться в Москву на большой медиафестиваль, а также сертификаты на приобретение профессиональной техники и другие полезные призы.

Регистрация и подача выполненных заданий на муниципальном конкурсном этапе закончится 6 апреля.

В рамках проекта в муниципалитетах Псковской области прошли встречи журналистов государственного медиахолдинга региона с активистами «Движения первых». Также журналисты телеканала «Первый Псковский» провели мастер-класс и рассказали о медиапрофессиях школьникам, активистам регионального отделения «Движения первых».