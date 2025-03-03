Журналисты «Первого Псковского» рассказали о своей профессии активистам «Движения первых»

17:40, 03 марта 2025, ПАИ

Журналисты телеканала «Первый Псковский» проводят мастер-класс и рассказывают о медиапрофессиях школьникам, активистам регионального отделения «Движения первых». Профориентационная встреча проходит в рамках проекта «МедиаПритяжение», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», передает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



































Главный редактор телеканала «Первый Псковский» Владислава Полякова и оператор-постановщик Иван Лопаев рассказали, как устроен региональный телеканал, об обязанностях сотрудников и крупнейших медиапроектах канала.

«Все очень творческие, но очень ответственные, иначе никак», – заметила Владислава Полякова.

Журналисты «Первого Псковского» объяснили, чем обычный стендап отличается от журналистского стендапа. «Наш стендап – это не шутки», – отметила главный редактор канала. Кроме того, на примере сюжетов «Первого Псковского» спикеры объяснили ребятам, что такое синхрон, БЗ, что самое сложное во время съемки. И конечно же, как журналисты ищут интересующие людей темы и сколько человек работает над одним выпуском.

«На первый взгляд, у нас небольшая команда, но нам очень помогают наши коллеги – районные газеты, которые тоже, как и вы, в руках держат всегда телефоны, всегда готовы снять, что происходит, и мы им подсказываем, как это нужно снимать, чтобы забирать к себе новости. Более того, вы можете стать частью команды, если вы снимаете что-то интересное, оказались в центре событий, в которых никто больше не участвует. Поэтому команда у нас огромная», – отметила Владислава Полякова.

«Я задумывалась работать в новостях, стать корреспондентом, и ребята рассказали много интересного, нового. Например, что даже мы можем предложить новость телеканалу. Я очень люблю коммуницировать с людьми. Это очень интересно, полезно и здорово», – ученица 8 класса, командир первичного отделения «Движения Первых» в лицее №8 Пскова Карина Курызина.

Отметим, что встречи журналистов с активистами «Движения первых» проходят в рамках «МедиаПритяжения» и в районах Псковской области.