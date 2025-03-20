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Общество

Ещё пять жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы

Ещё пять жительниц Печорского муниципального округа наградили медалями в честь 80-летия Победы, сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

  • Жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева
  • Жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева
  • Жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева
  • Жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева
  • Жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева

Глава территориального отдела Наталья Литкина с коллегами навестила ветеранов-новоизборян и вручила им медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Чтобы выжить в послевоенное время и восстановить страну из руин, нашим ветеранам пришлось очень много трудиться. Они не занимали высоких постов, но каждый на своём месте добросовестно работал на благо родного края и земляков. Валентина Ивановна Козлова более 30 лет трудилась санитаркой в Новоизборской участковой больнице. Антонина Ивановна Кадаямяги и Зинаида Алексеевна Селезнева работали в колхозах. Большую часть трудового пути Вера Николаевна Стеклянская и Надежда Николаевна Новикова прошли на гипсово-известковом заводе. Долгих лет жизни и бодрости духа вам, дорогие ветераны!» – отметил Валерий Зайцев.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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