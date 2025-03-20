Планы по развитию системы здравоохранения Псковской области озвучила Марина Гаращенко

18:51, 20 марта 2025, ПАИ

Планы дальнейшего развитие системы здравоохранения Псковской области озвучила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в прямом эфире ЦУР.

«Планы у нас большие, потому что вступили в силу действия новые национальные проекты. Также часть национального проекта «Здравоохранение» – это модернизация первичного звена - имеет переходящий период: в 2025 году завершается предыдущий и продолжится до 2030. Программа модернизации первичного звена сформирована, все без исключения медицинские организации включены. Мы будем дальше строить ФАПы, ремонты проводить, закупать дополнительное оборудование», – заметила Марина Гаращенко.

Кроме того, начнётся работа по новому национальному проекту по развитию женских консультаций.

«Часть национального проекта – это оснащение перинатальных центров. Этот проект будет чуть попозже, для нашего региона в 2027 году ориентировочно. Будем, конечно, планировать его немного ускорить», – уточнила председатель комитета.

Отдельной частью национального проекта является борьба с сахарным диабетом. «Здесь идёт обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы детского населения и беременных женщин с сахарным диабетом», – уточнила Марина Гаращенко.

«Также в рамках нового национального проекта сохраняется борьба с онкологическими заболеваниями. Будет серьезное оборудование, которое будем покупать в следующем году. Впереди большое количество проектов по дальнейшему развитию нашей системы здравоохранения», – заключила Марина Гаращенко.