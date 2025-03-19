О планах дальнейшего развития системы здравоохранения в Псковской области Марина Гаращенко расскажет в прямом эфире

23:59, 19 марта 2025, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире ЦУР расскажет главное о реорганизации медицинских учреждений. Трансляция состоится 20 марта в 14:00, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Темами эфира станут процесс реорганизации, существующее положение дел, а также планы дальнейшего развития системы здравоохранения региона.

Трасляцию все желающие смогут посмотреть в официальной группе «Псковская область» в соцсети «ВКонтакте» (clck.ru/dsUUM).

Напомним, в ноябре 2024 года завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы. У Островской больницы теперь есть филиалы – пыталовский, опочецкий, красногородский, пушкиногорский, новоржевский. До этого в состав Невельской межрайонной больницы в качестве филиалов вошли Новосокольническая, Пустошкинская, Себежская и Усвятская больницы.

Ранее сообщалось, что 650 школьников в Псковском районе прошли профилактический осмотр с начала года.