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Посвященная Всемирному дню поэзии ​литературно-художественная программа прошла в Пскове

Литературно-художественная программа, посвященная Всемирному дню поэзии, прошла в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПОУНБ имени В. Я. Курбатова

Встречу организовали сотрудники Международного библиотечного центра. Звучали стихи поэтов разных стран и эпох на английском, польском, белорусском, испанском, шведском, нидерландском, французском, арабском, турецком языках и в переводах на русский язык.

«Впрочем, даже без перевода было понятно, о чем они. Конечно, о любви, дружбе, свободе, красоте этого мира. О Родине, которая у каждого разная, но вызывающая у всех одинаковые чувства благодарности и восхищения. Заодно узнали интересные факты о поэзии. Оказывается, самые древние стихи появились в 23 веке до нашей эры, а их автором была жрица и дочь аккадского царя Энхедуанна. Ей принадлежат шумерские гимны, в том числе посвящённые лунному богу Нанну и его дочери, богине утренней звезды Инанне», – отметили сотрудники библиотеки.

Ранее сообщалось, что псковский писатель Игорь Смолькин передал в дар библиотеке Курбатова свои новые книги.

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