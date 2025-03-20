Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский представил импортозамещающие проекты компании в рамках нового нацпроекта «Новые материалы»

20:04, 20 марта 2025, ПАИ

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский выступил на пленарном заседании VI Международного промышленного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес», где рассказал об импортозамещающих проектах, которые компания в данный момент реализует в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

В ходе своего выступления Михаил Сутягинский подчеркнул, что современные вызовы, стоящие перед нефтехимической отраслью, требуют активных шагов в направлении импортозамещения и создания эффективных собственных технологий. Формирование условий для развития производства востребованной химической продукции в конечном итоге станет основой для достижения технологического суверенитета России.

Он отметил, что группа компаний «Титан» в настоящий момент уже реализует десять продуктов в рамках шести приоритетных цепочек.

Среди приоритетных Михаил Сутягинский выделил строительство второй очереди завода по выпуску ПЭТ- и ПБТ-гранул в Пскове. Данное производство является частью цепочек «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры» и «Ацетилен, бутандиол, производные МАН». Выпуск плёнок, инженерных пластиков, композиционных материалов на основе этих материалов будет способствовать развитию радио- и микроэлектроники, химической, медицинской, текстильной и других отраслей промышленности в нашей стране.

Ещё одно направление – производство ПЭТ-волокна, планируемая мощность выпуска данного вида продукции в рамках реализации второй очереди проекта составляет 150 тыс. тонн в год. Полиэфирные волокна востребованы во многих отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам и низкой себестоимости. Они применяются при производстве одежды, спецодежды и средств индивидуальной защиты, прочего текстиля, шинного корда, промышленных нетканых материалов и другой продукции.

В Нижегородской области ГК «Титан» реализует проект выпуска сликазолей и силикагелей. Это сырьевой компонент, который используется в качестве наполнителя для ряда цепочек, и в первую очередь «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры». Силикагели могут быть наполнителем как для ПЭТ и ПБТ, так и для базовых полимеров. Они придают высокоэффективные свойства полимерам и расширяют отрасли их применения, используются в автомобилестроении, радиомикроэлектронике, медицинской промышленности. Ещё один проект – строительство завода по производству технического кремния высокой чистоты – станет базовым сырьём для цепочки «Кремнийорганические соединения».

Также в конце прошлого года в Москве был открыт производственный центр микрофлюидики. На его базе создано первое в России производство оборудования для микрофлюидного синтеза, которое применяется в выпуске фармацевтических субстанций, косметики, агрохимической продукции, нефтехимии, химреактивов. Планируемый объём выпуска оборудования составит свыше 250 насосов, до 1 800 комплектов микрофлюидных смесителей и фитингов и до 360 трубчатых реакторов в год. Мощность одного микрофлюидного насоса позволяет выпускать продукцию объёмом несколько сотен тонн в год.

В этом году планируется запуск производства полиизобутилена (ПИБ) на заводе «Омский каучук» мощностью 10 тыс. тонн, сегодня этот компонент на 90 % импортируется. Реализация проекта позволит полностью закрыть внутренний спрос на этот продукт, который применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке.

«Реализация импортозамещающих проектов позволит закрыть потребность отечественного рынка в дефицитных видах сырья, даст развитие смежным отраслям промышленности и станет базой для производства мало- и среднетоннажной химии. Национальный проект «Новые материалы и химия» является эффективным инструментом, который должен помочь предприятиям химической отрасли достичь технологического лидерства и сформировать новые рынки. Но важно также осуществлять координацию между производителями химической продукции и законодателями для эффективной настройки механизма поддержки предпринимателей и решения проблем, которые препятствуют развитию отрасли в стране», – сказал председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

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