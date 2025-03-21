22 марта музей-заповедник «Изборск» организует экопоход по окрестностям
22 марта, во Всемирный день воды, музей-заповедник «Изборск» организует поход по окрестностям, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Участники экопохода пройдут 3 км по живописным местам, узнают любопытные факты о природе и экологии, найдут источники чистой «живой» воды.
Рекомендуется надеть удобную обувь и одежду для прогулок, иметь при себе лёгкий перекус. Идти в поход можно всей семьёй. Он продлится полтора часа. Записаться можно по телефону 8 (8112) 33-16-17.
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