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Общество

22 марта музей-заповедник «Изборск» организует экопоход по окрестностям

22 марта, во Всемирный день воды, музей-заповедник «Изборск» организует поход по окрестностям, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Участники экопохода пройдут 3 км по живописным местам, узнают любопытные факты о природе и экологии, найдут источники чистой «живой» воды.

Рекомендуется надеть удобную обувь и одежду для прогулок, иметь при себе лёгкий перекус. Идти в поход можно всей семьёй. Он продлится полтора часа. Записаться можно по телефону 8 (8112) 33-16-17.

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