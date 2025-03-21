Организаторы «Героев земли Псковской» ответили на вопрос об особенностях этапа тестирования

09:26, 21 марта 2025, ПАИ

Организаторы региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» ответили на вопрос об особенностях тестирирования заявителей программы. Вопрос прозвучил на встрече с ветеранами СВО, организованной корпоративной академией правительства Псковской области.

Один из участников, который ранее проходил тестирование в федеральной программе «Время героев», обратил внимание, что некоторые вопросы очень похожи друг на друга, некоторые предлагают лишь один вариант правильного ответа, хотя их может быть несколько.

Предполагается, что тестирование будет идентичным тому, что было на «Времени героев», отметила секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской», директор корпоративной академии правительства региона Ирина Иванова.

«Цель тестирования – это выявление вашего хода мысли, компетенций, психологического портрета. Вопросы для тестирования подготовлены опытными специалистами. Этот этап позволяет увидеть, какими сильными и слабыми сторонами обладает заявитель», – рассказала она.

Приём заявок на участие в региональной кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована Михаилом Ведерниковым и стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Первое, установочное заседание общественного совета программы прошло накануне, 21 февраля. В состав совета программы, в частности, вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.