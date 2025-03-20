Члены общественного совета программы «Герои земли Псковской» встретились с потенциальными заявителями

13:29, 20 марта 2025, ПАИ

Корпоративная академия правительства Псковской области провела в четверг, 20 марта, встречу с потенциальными заявителями региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской». На вопросы заявителей ответили члены общественного совета программы Ирина Иванова, Надежда Васильева и Иван Шагин, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Встреча прошла в Пскове, ее участниками с помощью ВКС стали ветераны СВО из муниципалитетов региона.

Секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова сообщила, что на текущий момент уже подана 221 заявка. Этап приема заявлений завершается 31 марта.

Ветераны СВО задали вопросы об особенностях анкетирования, датах тестирования, будет ли обязательное распределение после окончания курса программы, ее сроках и преподавателях, о том, каким образом действующим военнослужащим можно будет перейти на госслужбу, есть ли договоренности с работодателями о трудоустройстве участников региональной программы после получения диплома о профессиональной переподготовке.

Приём заявок на участие в региональной кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована Михаилом Ведерниковым и стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Первое, установочное заседание общественного совета программы прошло накануне, 21 февраля. В состав совета программы, в частности, вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.