16 заявлений от участников госпрограммы по оказанию содействия переселению соотечественников рассмотрели в Пскове

19:55, 21 марта 2025, ПАИ

Очередное заседание провела комиссия по определению дополнительных социальных гарантий участникам госпрограммы по оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Положительно рассмотрено 16 заявлений, поданных участниками государственной программы в феврале и марте 2025 года, сообщили ПАИ в комитет по труду и занятости Псковской области.

Комиссия рассмотрела вопросы компенсации затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров для получения разрешения на временное проживание, а также частичной компенсации стоимости аренды жилья (на общую сумму 201 тысяча рублей).

Напомним, в Псковской области с 2010 года в целях привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов и улучшения демографической ситуации реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривающая ее участникам материальную поддержку.

Ранее сообщалось, что Форум соотечественников вновь пройдёт в Псковской области в 2025 году.