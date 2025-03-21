Стала известна программа III Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох»
Церемония открытия III Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Городском культурном центре 27 марта, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
Начало в 10:00. В течение первого дня состоится просмотр конкурсных номеров, а в 19:00 начнётся цирковая программа «Все любят цирк» совместно с участниками фестиваля. В мероприятии примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Бурятии, Архангельска, Донецкой Народной Республики, а также из Белоруссии и Казахстана.
Фестиваль-конкурс продлится до 29 марта включительно. В этот день в 13:00 состоится гала-концерт III Международного фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох», награждение участников и победителей и закрытие фестиваля.
Ранее сообщалось, что фестиваль получил поддержку Минкультуры России.
Фестиваль в 2025 году пройдёт уже в третий раз. Как проходил II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2024 году, смотрите здесь.
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