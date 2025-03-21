Выставка «Театру посвящается» открылась в Усадьбе Беклешова в Пскове
Бал-маскарад к пятилетию театрального отделения детской школы искусств состоялся в Усадьбе Беклешова, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
Все гости и участники мероприятия должны были соблюдать строгий дресс-код в чёрном, белом и золотом цветах, а также быть в маске. «Белый – символ детской чистоты и непосредственности. Золотой – символ благородства, чести и достоинства. А чёрный – символ бесконечности, и, конечно же, это любимый цвет всех театральных деятелей», – пояснила руководитель отделения Анастасия Коренцова.
Также в Усадьбе Беклешова прошло открытие выставки «Театру посвящается».
В экспозиции представлены работы учащихся художественного отделения, созданные специально в рамках празднования юбилея. Отличительной особенностью работ является опять же цветовая гамма – чёрный, белый и золотой.
Посетить выставку можно до 23 марта по адресу улица Георгиевская, 4.
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