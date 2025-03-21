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Общество

Выставка «Театру посвящается» открылась в Усадьбе Беклешова в Пскове

Бал-маскарад к пятилетию театрального отделения детской школы искусств состоялся в Усадьбе Беклешова, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Все гости и участники мероприятия должны были соблюдать строгий дресс-код в чёрном, белом и золотом цветах, а также быть в маске. «Белый – символ детской чистоты и непосредственности. Золотой – символ благородства, чести и достоинства. А чёрный – символ бесконечности, и, конечно же, это любимый цвет всех театральных деятелей», – пояснила руководитель отделения Анастасия Коренцова.

Также в Усадьбе Беклешова прошло открытие выставки «Театру посвящается».

В экспозиции представлены работы учащихся художественного отделения, созданные специально в рамках празднования юбилея. Отличительной особенностью работ является опять же цветовая гамма – чёрный, белый и золотой.

Посетить выставку можно до 23 марта по адресу улица Георгиевская, 4.

Ранее сообщалось, что церемония открытия III Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Городском культурном центре 27 марта.

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