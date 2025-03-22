В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы

16:44, 22 марта 2025, ПАИ

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика завершены. За работу возьмётся дорожно-строительная организация «Реал», которая «хорошо зарекомендовала себя на предыдущих ремонтах» в районе». Ранее именно эта организация отремонтировала трёхкилометровый участок этой дороги.

«Работы рассчитаны на два года, но очень надеюсь, что весь объём будет выполнен уже в текущем году», – написал глава района на своей странице в соцсети.