В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы
В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Конкурсные процедуры по выбору подрядчика завершены. За работу возьмётся дорожно-строительная организация «Реал», которая «хорошо зарекомендовала себя на предыдущих ремонтах» в районе». Ранее именно эта организация отремонтировала трёхкилометровый участок этой дороги.
«Работы рассчитаны на два года, но очень надеюсь, что весь объём будет выполнен уже в текущем году», – написал глава района на своей странице в соцсети.
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