Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы. Фото с личной страницы Олега Лебедева в соцсети «ВКонтакте»

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика завершены. За работу возьмётся дорожно-строительная организация «Реал», которая «хорошо зарекомендовала себя на предыдущих ремонтах» в районе». Ранее именно эта организация отремонтировала трёхкилометровый участок этой дороги.

«Работы рассчитаны на два года, но очень надеюсь, что весь объём будет выполнен уже в текущем году», – написал глава района на своей странице в соцсети.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 марта 2025

До +12 градусов ожидается в Псковской области 23 марта
22 марта 2025

Псковичам напомнили об ответственности за травяной пал
22 марта 2025

Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже

22 марта 2025

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы
22 марта 2025

12-метровую маскировочную сеть сплели в Себежском районе за два дня
22 марта 2025

Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
22 марта 2025

Кошка Машуня из Псковского ГКЦ заняла второе место в конкурсе Минкультуры «Хвостатый хранитель 2.0»
22 марта 2025

Псковский ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...