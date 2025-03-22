Ветеран СВО – о намерении участвовать в программе «Герои земли Псковской»: Для меня это большие возможности

15:50, 22 марта 2025, ПАИ

«Для меня это большие возможности», – заявил ветеран СВО Никита Буравов о своём намерении принять участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Сейчас Никита Буравцов проходит длительную реабилитацию после тяжёлого ранения, полученного в зоне специальной военной операции.

«У меня высшее образование в сфере физкультуры и спорта, спортивного менеджмента. Хочу в Псковской области развивать паралимпийский спорт. Мы уже с ребятами работаем над несколькими проектами. И хотелось бы дальше развивать это направление», – рассказал он в беседе с корреспондентом ПАИ.

Никита Буравцов также прошёл заочный формат президентской кампании «Время героев». «Теперь планирую принять участие в региональной программе «Герои земли Псковской», для меня это новые возможности, надо ими пользоваться», – подчеркнул ветеран СВО.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована Михаилом Ведерниковым и стартовала 23 Февраля, в День защитника Отечества. В состав совета программы, в частности, вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Заявления на участие в программе принимаются до 31 марта на портале герои.псков.рф.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.