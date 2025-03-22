«Герои земли Псковской»: до окончания приёма в уникальной программе осталось десять дней

09:00, 22 марта 2025, ПАИ

До окончания срока приёма заявок на участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской» осталось десять дней. Заявления принимаются до 31 марта.

«Знаем, что некоторые участники и ветераны СВО намерены принять участие в кадровой программе, однако пока заявки не направили. Призываем их это сделать в оставшиеся дни. Оформление заявки не занимает много времени. Заполнение анкеты на портале герои.псков.рф занимает 3–5 минут. Написание короткого эссе, которое характеризует заявителя, тоже не отнимает много времени», – подчеркнули в общественном совете программы «Герои земли Псковской».

«Это действительно уникальная программа, поэтому стоит потратить на входе 10–15 минут, чтобы затем получить большие возможности расширения своих компетенций», – отметили в совете.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована Михаилом Ведерниковым и стартовала 23 Февраля, в День защитника Отечества. Первое, установочное заседание общественного совета программы прошло накануне, 21 февраля. В состав совета программы, в частности, вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.