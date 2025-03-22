До +12 градусов ожидается в Псковской области 23 марта

18:20, 22 марта 2025, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Будет дуть восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –8 до –3 градусов, днём – от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

О тёплом десятилетии, прошлогоднем снеге и особенностях псковской погоды читайте в ПАИ в интервью с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.