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Общество

До +12 градусов ожидается в Псковской области 23 марта

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

Будет дуть восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –8 до –3 градусов, днём – от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

О тёплом десятилетии, прошлогоднем снеге и особенностях псковской погоды читайте в ПАИ в интервью с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.

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