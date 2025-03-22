Веснянки, жаворонки из теста, чай из самовара: народный праздник Сороки отметили в Красногородске
Народный праздник Сороки отметили в Красногородске сегодня, 22 марта. Об этом пишет газета «Заря».
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
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Фото: София Васильева
В программе праздника были попевки и веснянки, жаворонки из теста, чай из самовара. Об истории праздника и подвиге мучеников Севастийских рассказал красногородцам настоятель Свято-Никольского храма отец Алексий.
На празднике дети и взрослые смогли окунуться в атмосферу старинных русских традиций, познакомиться с православными обычаями, принять участие в зазывании весны, вместе поиграть в народные игры, поводить хороводы.
Веснянки, жаворонки из теста, чай из самовара: народный праздник Сороки отметили в Красногородске
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