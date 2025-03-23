Михаил Ведерников: Изучение и прогнозирование погодных процессов – технически сложная работа
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил специалистов Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Изучение и прогнозирование погодных процессов – технически сложная работа, требующая специальных знаний, навыков и компетенций», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Губернатор отметил, что сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды позволяет прогнозировать и предотвращать чрезвычайные ситуации в Псковской области, обеспечивать стабильную работу экономических отраслей и своевременно информировать население о возникновении опасных природных явлений.
«Спасибо вам за такую важную работу! Желаю успехов, счастья и благополучия!» – написал Михаил Ведерников.
Напомним, что День работников гидрометеорологической службы отмечают в России сегодня, 23 марта.
Михаил Ведерников: Изучение и прогнозирование погодных процессов – технически сложная работа