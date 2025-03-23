День работников гидрометеорологической службы отмечают в России

09:03, 23 марта 2025, ПАИ

День работников гидрометеорологической службы отмечают в России 23 марта, сообщает calend.ru.

День работников гидрометеорологической службы был установлен указом президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и совпадает с Всемирным днём метеорологии.

В апреле 1834 года в Санкт-Петербурге была основана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория, что положило начало регулярным метеорологическим и магнитным наблюдениям под единым руководством. К XX веку в стране уже функционировало более 1 400 метеорологических наблюдательных станций.

Гидрометцентр России был создан в 1992 году. В структуру Росгидромета входят семь территориальных органов – департаментов, охватывающих федеральные округа, 28 федеральных государственных бюджетных учреждений – управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 17 научно-исследовательских институтов. Кроме того, Российская гидрометслужба включает Главный центр информационных технологий и обслуживания авиации, Главный вычислительный центр, Главный авиационный метеорологический центр и три военизированные службы, занимающиеся активным воздействием на гидрометеорологические процессы.

Основная задача Росгидромета заключается в повышении точности прогнозов и предупреждений, в улучшении качества гидрометеорологических услуг, снижении угрозы для жизни граждан и уменьшении экономического ущерба от погодных и климатических явлений, а также в обеспечении высокого уровня гидрометеорологической безопасности России.

Анализ данных о предотвращённом ущербе свидетельствует о том, что прогнозы российских метеорологов способны снизить потенциальные экономические потери в среднем на 40 %.