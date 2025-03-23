Врач назвала продукт, способный предотвратить разрушение суставов
Брокколи, богатая сульфорафаном, может предотвращать разрушение суставов и уменьшать воспаление, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
Специалист отметила, что существует причина, по которой почти каждая диета включает брокколи: это сульфорафан, соединение, которое способствует повышению уровня тестостерона и противодействует накоплению жира в организме. Кроме того, он блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением.
Также брокколи содержит много витамина С, который помогает снизить уровень гормона стресса кортизола, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на общем состоянии организма, добавила врач.
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