Врач назвала продукт, способный предотвратить разрушение суставов

09:40, 23 марта 2025, ПАИ

Брокколи, богатая сульфорафаном, может предотвращать разрушение суставов и уменьшать воспаление, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Специалист отметила, что существует причина, по которой почти каждая диета включает брокколи: это сульфорафан, соединение, которое способствует повышению уровня тестостерона и противодействует накоплению жира в организме. Кроме того, он блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением.

Также брокколи содержит много витамина С, который помогает снизить уровень гормона стресса кортизола, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на общем состоянии организма, добавила врач.