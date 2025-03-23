Про найденное немецкое убежище с останками красноармейцев в Псковском районе рассказал Михаил Ведерников

12:41, 23 марта 2025, ПАИ

Про найденное немецкое убежище с останками красноармейцев в Псковском районе на территории современной Краснопрудской волости рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

«Поисковики нашли здесь немецкое убежище с останками красноармейцев времен Великой Отечественной войны. Многие из них были с номерными наградами, по которым удалось установить имена погибших героев. Таких сборных немецких убежищ на бывшей линии «Пантера» сохранилось довольно много. Это инженерное сооружение, состоящее из бетонных блоков, которые уходят на глубину до четырёх метров. Сверху бетонное перекрытие и метр грунта. В нем могли укрыться одновременно около десяти человек», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что выбить немцев из таких укрытий было невероятно сложно. Он отметил, что артиллерийский огонь не наносил ущерба, и уничтожить убежище можно было только прямой наводкой. Поэтому потери солдат, которые наступали в составе 326-й стрелковой дивизии, были очень большими. Он уточнил, что бои проходили здесь с 23 по 28 июня 1944 года, и советские солдаты сражались за высоту высшей деревни Баево. Михаил Ведерников добавил, что после войны люди больше сюда не вернулись. Он также упомянул, что немцы ожесточенно оборонялись и в течение четырех дней противник произвел 17 атак пехоты при поддержке танков и самоходных орудий.

«В тех боях отличился подполковник Василий Кабаков. С 25 по 26 июня его полк отразил пять контратак противника. 27 числа немцы перешли в атаку численно превосходящими силами. Тогда с криком «Ура!» Василий Кабаков повел личный состав в атаку, уничтожил танк, три самоходных орудия и большое количество гитлеровцев. И даже будучи тяжело раненым, он не покинул поле боя», – заметил губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что сражение только за эту высоту длилось неделю, в ходе которой противник потерял около 1300 солдат и офицеров, а 326-я дивизия – 113 человек, среди которых были и те бойцы, останки которых были обнаружены только сейчас.

Он отметил, что немецкое убежище нашли случайно, хотя поисковые отряды работали в этих местах уже не одно десятилетие и проходили мимо этого блиндажа сотни раз, но он оставался незамеченным. В один из поисковых выездов Дмитрий Иванов с сыном обратили внимание на небольшой провал в земле, решили покопать и сразу наткнулись на человеческие останки. В результате была собрана команда из поисковых отрядов, и всего было совершено 15 выездов.

«Интересен национальный состав тех красноармейцев, кого удалось идентифицировать. Ими оказались Байбул Рахметов, Петр Савенков, Михаил Ковтун, Петр Потылицын, Захар Пантушашвили. То есть здесь, на Псковской земле, плечом к плечу сражались казах, грузин, украинец и русские. Уроженцы Чкаловской области, так с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область, и уроженцы Алтайского края. Вместе противостояли врагу, вместе защищали Родину и вместе погибли, исполняя свой долг до конца и подарив нам победу и мирное небо над головой», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников сообщил, что в настоящее время поисковики занимаются поиском родственников погибших. Он отметил, что уже удалось связаться с родственниками бойца из Грузии, которые планируют приехать в июле на захоронение. Ведущиеся работы в убежище еще не завершены, и раскопана лишь небольшая часть, что означает, что здесь может быть найдено еще много останков. В завершение он выразил искреннюю благодарность поисковым отрядам «Обелиск» и «Феникс».

«Находка действительно очень важная и символичная, особенно в год 80-летия Великой Победы. В очередной раз наша земля напоминает нам о том, что победить в самой страшной войне мы смогли только объединив усилия. Давайте помнить об этом всегда», – заключил Михаил Ведерников.