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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён событиям, которые происходили в Псковском районе на территории Краснопрудской волости.

«Поисковики нашли здесь немецкое убежище с останками красноармейцев времён Великой Отечественной войны. Хочу выразить искреннюю признательность нашим поисковым отрядам «Обелиск» и «Феникс», а также областной поисковой организации «След «Пантеры» за проделанную работу», – написал глава региона.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В последнем видео речь шла о годовщине отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград.

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