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Общество

Полярное сияние запечатлели в Псковской области

Полярное сияние удалось запечатлеть в деревне Черняковицы Псковского района в ночь с 21 на 22 марта. Астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов опубликовал снимки на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Полярное сияние запечатлели в Псковской области. Фото здесь и далее: Пётр Митрофанов

«В одном из кадров попался яркий метеор, что всегда приятно», – подчеркнул Пётр Митрофанов.

Он также отметил, что с 22 по 23 марта также обещали сияние. Астроном-любитель уточнил, что снова будет пробовать снимать, хотя не уверен, что это удастся. Съёмка планировалась в Гдовском районе.

Ранее сообщалось, что северное сияние запечатлела жительница Плюсского муниципального округа Юлия Богданова.

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