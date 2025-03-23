Полярное сияние запечатлели в Псковской области

13:29, 23 марта 2025, ПАИ

Полярное сияние удалось запечатлеть в деревне Черняковицы Псковского района в ночь с 21 на 22 марта. Астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов опубликовал снимки на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В одном из кадров попался яркий метеор, что всегда приятно», – подчеркнул Пётр Митрофанов.

Он также отметил, что с 22 по 23 марта также обещали сияние. Астроном-любитель уточнил, что снова будет пробовать снимать, хотя не уверен, что это удастся. Съёмка планировалась в Гдовском районе.

Ранее сообщалось, что северное сияние запечатлела жительница Плюсского муниципального округа Юлия Богданова.