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Общество

Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартует в Псковской области 24 марта

Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в Псковской области с 24 марта по 4 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мероприятие проводится с целью привлечения общественного внимания к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике их немедицинского употребления.

Полиция призывает граждан быть внимательными и сообщать о случаях незаконного оборота наркотиков в территориальные органы МВД России по месту жительства (единый номер экстренных служб – 112), а также по телефону доверия УМВД России по Псковской области 8 (8112) 59-22-33.

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