Россиянам объяснили, как правильно выбрать растворимый кофе

15:13, 23 марта 2025, ПАИ

Хороший растворимый кофе не образует осадка даже при смешивании с холодной водой. Если на дне чашки остаются частички или осадок, это может указывать на наличие примесей, рассказал РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании The Welder Catherine Сергей Митрофанов.

Эксперт выделил и другие признаки, которые помогут оценить качество растворимого кофе. При выборе напитка в магазине стоит обратить внимание на состав: если не указан сорт кофе, это должно насторожить. Арабика отличается мягким и насыщенным вкусом с низким содержанием кофеина, в то время как робуста имеет более резкий и часто горький вкус с высоким уровнем кофеина, причём из-за низкой стоимости производители иногда отдают предпочтение второму варианту.

Также важно учитывать срок хранения: он должен отсчитываться с момента производства, а не фасовки. По истечении этого времени продукт теряет свои вкусовые и ароматические качества, и старый кофе может иметь плоский древесный вкус. Во время приготовления напитка следует оценить его вкус и аромат: запах должен быть насыщенным, без химических примесей. Вкусоароматические добавки могут маскировать недостатки качества, а карамельные ароматизаторы скрывают пересушенные зёрна и привкус горелого.

Сергей Митрофанов пояснил, что для производства растворимого кофе необходимо вырастить и собрать зёрна, провести их обработку и сушку, правильно упаковать и транспортировать, а затем хранить в соответствующих условиях. После этого зёрна обжариваются, измельчаются, завариваются, сгущаются, сушатся и расфасовываются для потребителей. Попытка сэкономить на одном из этапов может привести к существенным изменения качества и вкуса, заметил эксперт.

Он также отметил, что срок хранения кофе составляет до 18 месяцев, но это относится только к закрытой герметичной упаковке. Открытый кофе теряет свои качества гораздо быстрее: речь идёт о часах, максимум о днях.