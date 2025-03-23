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Общество

Глазами тонущего: МЧС показало, что происходит с провалившимся под лёд человеком

Видеозапись, которая наглядно демонстрирует, что видит провалившийся под лёд человек, опубликовала пресс-служба МЧС России.

Безопасная толщина льда для одного человека – от 10 сантиметров, для двух и более человек – от 15 сантиметров. Толщину льда необходимо проверять пешней, а не ударом ноги, напомнили в ведомстве.

«Не отпускайте детей одних на водоём. Не выходите на весенний лёд – это опасно для жизни!» – обратились сотрудники МЧС к россиянам.

Напомним, что в Псковской области действует запрет выхода на лёд. Несмотря на это с 8 по 11 марта в регионе утонуло 19 рыбаков.

Отметим, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому телефону вызова экстренных служб «112».

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