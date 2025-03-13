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Общество

18 рыбаков погибло на льду в Псковской области с 8 по 11 марта

С 8 по 11 марта на льду в Псковской области погибло 18 рыбаков. Главной темой внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций стала профилактика несчастных случаев на льду рек и озёр. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Сложилась опасная обстановка: только в этом году с 8 по 11 марта на льду погибло 18 рыбаков. Были оперативно приняты дополнительные меры: дружинники, сотрудники полиции и местных администраций начали регулярное патрулирование. Несколько десятков человек успели развернуть», – сказал губернатор.

В ходе совещания начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин рассказал, что большинство погибших – граждане 1950–60-х годов рождения, опытные рыбаки.

«Достаточно большое количество приезжих – жители Ленобласти, граждане Республики Беларусь, жители Тверской области», – отметил Сергей Лаврухин. Он предложил активизировать работы по привлечению к административной ответственности тех граждан, которые не выполняют муниципальные законодательные акты и выходят на лёд в период запрета.

«Предложено в Гдовском, Псковском, Невельском районах провести межведомственное взаимодействие со всем силовым блоком и выдать результат с точки зрения составления протоколов. Потом опыт распространить на всю Псковскую область», – добавил он.

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