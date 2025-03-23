Президент Бразилии посетит Россию в мае

23:58, 23 марта 2025, ПАИ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление специального помощника главы южноамериканского государства Селсу Аморима.

По его словам, у президента Бразилии пройдёт двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что в январе президент России пригласил своего бразильского коллегу принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Последний поблагодарил за приглашение и согласился приехать в Москву на 9 Мая.

Помимо бразильского лидера, на 9 Мая в 2025 году в Москве ожидают председателя КНР Си Цзиньпина, белорусского лидера Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, главу Киргизии Садыра Жапарова, сербского президента Александра Вучича, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других.