Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Президент Бразилии посетит Россию в мае

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление специального помощника главы южноамериканского государства Селсу Аморима.

По его словам, у президента Бразилии пройдёт двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что в январе президент России пригласил своего бразильского коллегу принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Последний поблагодарил за приглашение и согласился приехать в Москву на 9 Мая.

Помимо бразильского лидера, на 9 Мая в 2025 году в Москве ожидают председателя КНР Си Цзиньпина, белорусского лидера Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, главу Киргизии Садыра Жапарова, сербского президента Александра Вучича, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 марта 2025

Кому и насколько повысят пенсии с 1 апреля
23 марта 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
23 марта 2025

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе, рассказали синоптики
23 марта 2025

Движение по путепроводу трассы М-9 «Балтия» в Псковской области полностью закроют с 25 марта
23 марта 2025

Директор Псковского планетария выступил с лекциями в Эрмитаже
23 марта 2025

Глазами тонущего: МЧС показало, что происходит с провалившимся под лёд человеком
23 марта 2025

39% псковичей общаются с коллегами вне работы – опрос
23 марта 2025

Служба родовспоможения Псковского перинатального центра отмечает 70-летие

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...