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Общество

В России ждут президентов Сербии и Венесуэлы на 9 Мая

В России ждут президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 9 Мая, пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Каракасе.

Ранее, 14 марта, президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В частности, тогда Путин пригласил Мадуро посетить мероприятия в России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «В Москве, разумеется, будут рады принять венесуэльскую делегацию на праздничных мероприятиях», – заявили в российском диппредставительстве.

Вчера, 22 марта, также сообщалось, что Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 Мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.

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