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Общество

Какие специалисты в Псковской области получают 150 тысяч рублей, рассказали эксперты

Самой высокооплачиваемой профессией в Псковской области за исключением управленческих позиций является специалист по тендерным процедурам – заработная плата таких людей достигает 150 тысяч рублей в месяц. Об этом ПАИ рассказали эксперты hh.ru.

Фото: ПАИ

На втором месте по уровню дохода расположился мастер по ремонту техники, а на третьем – агроном. Зарплата таких профессионалов в месяц достигает 145 и 140 тысяч рублей соответственно.

90% опрошенных псковичей рассказали, что основным критерием выбора профессии является размер оплаты труда. Так, для каждого второго жителя региона достойной зарплатой является сумма от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы пенсия достигла 100 тысяч рублей.

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