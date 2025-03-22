Посчитано, сколько нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы пенсия достигла 100 тысяч рублей

10:44, 22 марта 2025, ПАИ

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал условия, при которых пенсия может достичь 100 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Чтобы пенсия достигла 100 тысяч рублей гражданин России должен зарабатывать не меньше 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни, имея непрерывный стаж 64 года. Выйти на пенсию при этом придётся в 75 лет.

Отклонения от этих условий приведут к существенному снижению итоговой суммы. Среди альтернативных вариантов – дополнительная накопительная пенсия, которая формируется через добровольные взносы или инвестиционные инструменты.

Напомним, что в апреле нынешнего года россиянам проиндексируют пенсии на 14,75 %, а в 2026 и 2027 годах ожидается ещё по две индексации выплат.