Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

11:03, 24 марта 2025, ПАИ

Самые подорожавшие с 10 по 17 марта продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, картофель подорожал на 5,43 %, варёная колбаса – на 5,04 %, столовая свёкла – на 4,32 %, капуста белокочанная свежая – на 3,81 %, яблоки – на 2,67 %, молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 2,31 %, овощные консервы для детского питания – на 1,48 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,46 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 1,43 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 1,27 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 1,15 %, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1,12 %, морковь – на 1,1 %, а также сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие – на 1,09 %.

Ранее россиянам рассказали, что цены на кофейные зёрна арабики и робусты достигли рекордных уровней, что оказало сильное воздействие на конечную стоимость самого напитка.