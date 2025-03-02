Причину высоких цен на кофе обозначил эксперт

23:11, 02 марта 2025, ПАИ

Почему на кофе высокие цены, объяснили россиянам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

По его словам, ситуация с биржевыми ценами остается напряженной: рынок кофе испытывает заметный рост цен на оба основных сорта. Цены на кофе достигли рекордных уровней, подчеркнул он. Это оказывает более сильное воздействие на конечную стоимость для тех, кто покупает напиток, чем изменения валютного курса, добавил он.

Эксперт уточнил, что для импортеров важна не только текущая стоимость рубля, но и его предсказуемость и стабильность в среднесрочной перспективе. Сейчас валюта демонстрирует повышенную волатильность, что приводит к значительным колебаниям рублевых расходов на закупку партий зерна с аналогичными характеристиками в разное время. Если рубль укрепился, но нет уверенности в устойчивом тренде к снижению, импортеры не будут значительно снижать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, добавил Тренин.

Он также отметил, что влияние канала продаж на себестоимость кофе различается. При продаже через магазины затраты на зерно составляют значительную часть общей себестоимости, в то время как в кофейнях структура затрат более сложная, и доля расходов на зерно в себестоимости меньше. Цена напитка в кафе включает не только стоимость зерен, но и расходы на аренду, зарплату бариста, молоко, воду, сахар и расходные материалы, такие как стаканчики и крышки, подчеркнул эксперт.