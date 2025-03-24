Огурцы подешевели почти на 15% – Псковстат

11:13, 24 марта 2025, ПАИ

Самым подешевевшим с 10 по 17 марта продуктом в Псковской области стали свежие огурцы – их ценник упал на 14,89 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также на 2,45 % подешевели куриные яйца, шлифованный рис – на 1,59 %, сосиски и сардельки – на 1,55 %, печенье – на 1,15 % и крупа гречневая ядрица – на 1,12 %.

Самым подорожавшим продуктом в Псковской области за указанный период стал картофель – он подорожал почти на 6 %.