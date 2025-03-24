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Общество

Эксперты: Каждый 10-й банкомат не принимает новые пятитысячные купюры

Клиенты банков не могут внести на карту новую пятитысячную купюру через некоторые банкоматы, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Новый образец банкноты Банк России представил ещё в 2023 году, в массовый оборот она вошла только в конце 2024 года. Основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров отметил, что проблема с приёмом купюр была понятна ещё в 2022 году, когда после начала СВО производители кассового оборудования ушли из России, а счётные машинки и банкоматы в стране не научились распознавать банкноты нового образца.

Наличие проблемы подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там отметили, что настройка большинства банкоматов уже завершена. По оценкам экспертов, примерно 15 % устройств не принимают новые пятитысячные купюры. Однако, как заверили в Банке России, все банкоматы будут отрегулированы в ближайшее время.

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