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Общество

Зарплата в Псковской области выросла – Псковстат

По оценке за 2024 год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области составила 54 782 рубля, что на 22,1 % больше, чем за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

В реальном выражении рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 13,5 %. Суммарная задолженность по заработной плате на конец января этого года составила ноль рублей, уточнили в пресс-службе.

Реальные денежные доходы псковичей по итогам прошлого года увеличились на 7,9 % по сравнению с 2023 годом, отметили в Псковстате.

Ранее псковичам рассказали, какие специалисты в регионе получают более ста тысяч рублей в месяц.

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