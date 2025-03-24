Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Число трудоустройств псковичей в январе сократилось более чем на 20%

Число трудоустройств в Псковской области в январе этого года сократилось на 23 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, в первом месяце 2025 года статус безработного получили 117 человек, а трудоустроились только 97. Всего к концу января в органах службы занятости населения состояли на учёте 1 024 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 762 человека имели статус безработного, в том числе 671 человек получал пособие по безработице.

Напомним, что Псковская область по итогам прошлого года заняла 55-е место по уровню безработицы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

В Пскове детям показали, как работает спецназ Росгвардии
24 марта 2025

Как стать участником форума «Голос молодёжи», рассказали в псковском избиркоме
24 марта 2025

Работы для газификации нового Вечного огня выполнили в Локне
24 марта 2025

Число трудоустройств псковичей в январе сократилось более чем на 20%
24 марта 2025

С помощью каких мошеннических схем люди чаще всего попадаются на удочку, рассказал эксперт Банка России
24 марта 2025

Как мошенники обходят самозапрет на выдачу кредитов, объяснил эксперт
24 марта 2025

Зарплата в Псковской области выросла – Псковстат
24 марта 2025

Будет ли целевое распределение выпускников программы «Герои земли Псковской», рассказали заявителям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...