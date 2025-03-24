Число трудоустройств псковичей в январе сократилось более чем на 20%

14:57, 24 марта 2025, ПАИ

Число трудоустройств в Псковской области в январе этого года сократилось на 23 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, в первом месяце 2025 года статус безработного получили 117 человек, а трудоустроились только 97. Всего к концу января в органах службы занятости населения состояли на учёте 1 024 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 762 человека имели статус безработного, в том числе 671 человек получал пособие по безработице.

Напомним, что Псковская область по итогам прошлого года заняла 55-е место по уровню безработицы.