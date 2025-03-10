Псковская область находится на 55-м месте по уровню безработицы

11:15, 10 марта 2025, ПАИ

Псковская область по уровню безработицы в 2024 году заняла 55-е место. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

По данным составителей рейтинга, в 4 квартале прошлого года уровень безработицы в регионе составил 2,3%. По сравнению с тем же периодом прошлого года безработица сократилась на 0,3 процентных пункта. Средний срок поиска работы в регионе в 3 квартале 2024 года составлял 4,8 месяца.

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил всего 0,9%, что является историческим минимумом. Также в первую десятку вошли: Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика.

Самый высокий уровень безработицы в республиках Северного Кавказа. Замыкает рейтинг Республика Ингушетия (85-е место), где уровень безработицы составил 25,5%.

Ранее сообщалось, что на рынке труда Псковской области наибольшим спросом пользуются рабочие специальности.