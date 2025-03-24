Заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик»

16:15, 24 марта 2025, ПАИ

Заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»





Скульптуры зайцев украсили газон подворья, где теперь взрослые и дети смогут сделать фотографии на память.

В Псковской области становится теплее, земля прогревается, а значит, фото на фоне новой инсталляции на зелёной траве можно будет сделать в обозримом будущем.