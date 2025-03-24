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Общество

Заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик»

Заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

  • Заячья полянка для фотосессий
    Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»
  • Заячья полянка для фотосессий
    Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»
  • Заячья полянка для фотосессий
    Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»

Скульптуры зайцев украсили газон подворья, где теперь взрослые и дети смогут сделать фотографии на память.

В Псковской области становится теплее, земля прогревается, а значит, фото на фоне новой инсталляции на зелёной траве можно будет сделать в обозримом будущем.

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