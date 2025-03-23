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Какая погода ждёт жителей Северо-Запада в предстоящую неделю, рассказали синоптики

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России в предстоящую неделю, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Запад атлантический циклон будет подбрасывать вместе с массивами дождевых туч порции хорошо прогревшегося воздуха. В результате днём на севере и востоке потеплеет до +1…+6 градусов, в южной половине – до +6…+11 градусов», – отметили в «Фобосе».

Отметим, что 24 марта в Псковской области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Утром синоптики прогнозируют местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Днём в большинстве районов пройдёт умеренный дождь.

О тёплом десятилетии, прошлогоднем снеге и особенностях псковской погоды читайте на ПАИ в интервью с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.

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